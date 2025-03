Bari, lavori adduttore Sinni: riduzioni pressione acqua in 27 comuni

Per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria all’adduttore del Sinni, dal 25 al 27 marzo Acque del Sud – la società che gestisce l’invaso lucano e il vettore interessato dai lavori – interromperà il flusso d’acqua verso il potabilizzatore di Acquedotto Pugliese (AQP), rendendo necessario il fermo dell’impianto. La sospensione delle attività provocherà riduzioni della pressione idrica dalle 8.00 del 25 marzo alle 8.00 del 28 marzo in 23 abitati della provincia di Bari e in 4 della provincia Bat. L’interconnessione degli schemi idrici e il sistema di serbatoi di AQP consentiranno di ricorrere alla sola riduzione di pressione nei Comuni direttamente interessati. Disagi potranno essere avvertiti esclusivamente negli stabili sprovvisti di autoclave e riserva idrica o con insufficiente capacità di accumulo.

L’adduttore del Sinni, gestito da Acque del Sud, è uno dei più importanti vettori che alimentano lo schema idrico Sinni-Pertusillo di Acquedotto Pugliese, al servizio principalmente degli abitati della Puglia centrale e meridionale. Attualmente preleva circa 3.450 litri al secondo d’acqua dall’invaso di Monte Cotugno, nel territorio del comune di Senise (Basilicata), la cui diga è la più grande in terra battuta d’Europa, e li trasporta al potabilizzatore di AQP in agro di Laterza (Taranto).

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti delle aree interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla riduzione di pressione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Di seguito gli abitati interessati dalle riduzioni di pressione:

Provincia di Bari: Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Bari, Binetto Bitetto Bitonto Bitritto Capurso Casamassima Cellamare Gioia del Colle Grumo Appula Modugno Mola di Bari Noicattaro Palo del Colle Rutigliano Sammichele di Bari Sannicandro di Bari Terlizzi Triggiano Turi

Valenzano

Provincia di Barletta-Andria-Trani Andria Barletta Bisceglie Trani