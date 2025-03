A Cassano una giornata omaggio a Daniela Mazzacane

Domenica 30 marzo 2025, alle ore 11.00, la Sala Consiliare del Comune di Cassano delle Murge ospiterà una mattinata speciale dedicata alla memoria della giornalista Daniela Mazzacane, “una donna che ha sempre rappresentato la primavera e l’estate con la sua solarità, il suo sorriso e la sua gioia di vivere. Un evento in cui si celebrerà la sua eredità, fatta di passione, dedizione e impegno verso la comunità”, si legge in una nota.

L’evento prevede la consegna di premi e riconoscimenti a personalità che, come Daniela, si sono distinte per il loro contributo positivo alla società e al territorio. Saranno premiati esponenti del mondo giornalistico, politico, sociale e culturale, oltre a figure che si sono fatte apprezzare per il loro impegno civico.

Tra i principali premiati della mattinata, figurano:

● Davide Del Re, Sindaco di Cassano delle Murge, che riceverà un riconoscimento per il suo costante impegno a favore del miglioramento della sua comunità.

● Michele Conenna -Giornalista meteorologico per Telenorba e diverse altre testate giornalistichePremio per il suo impegno in vari ambiti sociali e culturali che lo hanno reso una figura di

riferimento.

● Giovanna De Crescenzo– Giornalista di Telenorba – sarà premiata per il suo impegno nel giornalismo e nella scrittura. Attraverso il suo romanzo A un passo da te, ha affrontato con sensibilità diverse tematiche sociali, offrendo spunti di riflessione profondi e attuali.

Oltre a questi riconoscimenti principali, saranno premiate anche altre personalità che hanno contribuito significativamente al benessere della comunità, tra cui:

● L’ attore Mingo De Pasquale, per la sua capacità di portare allegria e leggerezza e per il suo impegno nei confronti degli animali più sfortunati.

● Il Maresciallo Moramarco Comandante del Nucleo Cinofili dei Carabinieri, che riceverà il premio per il suo lavoro in favore della sicurezza e del benessere della comunità.

● Francesco Altamura, Presidente dell’Associazione Colombofila “La Leonessa di Puglia”, per il suo impegno nella preservazione delle tradizioni locali.

“Un’intera mattinata che sarà un omaggio a Daniela Mazzacane, una donna che ha saputo ispirare tutti con la sua passione e la sua energia. La sua memoria vive nei cuori di tutti noi e, attraverso questo evento, vogliamo ricordarla come una persona che ha sempre dato tutto per gli altri”, afferma

l’organizzatrice dell’evento Lia Giurano presidente dell’Associazione SHARON.