Giornata delle Università, a Bari “I musei si raccontano”

In occasione della Giornata nazionale delle Università svelate, promossa dalla Conferenza dei Rettori in collaborazione con l’Anci e patrocinata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro organizza una serie di eventi dedicati alla divulgazione e alla riflessione sul ruolo degli atenei nello sviluppo del Paese e nella coesione sociale. L’edizione di quest’anno pone particolare attenzione alle città universitarie, viste come luoghi chiave di interazione tra istituzioni accademiche e territori. L’obiettivo è incentivare il dialogo tra università, amministrazioni locali e società civile, promuovendo nuove strategie per il futuro.

Tra le iniziative in programma, UniBa propone “I musei si raccontano”, un ciclo di incontri aperti al pubblico che si terrà il 20 marzo a partire dalle ore 10. I cittadini potranno visitare e approfondire le collezioni dei musei di Psicologia, Orto Botanico, Zoologia, Scienze della Terra e Informatica. La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione; informazioni e modalità di iscrizione sono disponibili sul sito ufficiale dell’ateneo. Sempre il 20 marzo, UniBa e il Politecnico di Bari organizzano due incontri dedicati alla progettazione urbana partecipata e agli strumenti per la rigenerazione del territorio. Il primo appuntamento è previsto alle ore 10 presso l’aula magna del Dipartimento Arcod nel Campus “Ernesto Quagliariello”, mentre il secondo si terrà alle ore 15 presso l’aula BaLab “Guglielmo Minervini” nel Centro Polifunzionale Studenti. Durante l’evento sarà presentato il decimo rapporto sulle città di Urban@it dal titolo “L’università pubblica italiana per città e territori”, edito da Il Mulino.