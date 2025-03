Industria cinematografia, da oggi a Bari 3 giorni dedicati al settore

La Fondazione Apulia Film Commission, nell’ambito della sua missione istituzionale, sostiene l’industria cinematografica con una strategia articolata, offrendo occasioni di approfondimento, networking e aggiornamento. In particolare gli “Apulia Industry Days”, in programma da lunedì 24 a giovedì 27 marzo alla Camera di Commercio di Bari, mirano a fornire agli operatori del settore un’opportunità per analizzare le strategie di crescita, individuare nuove tendenze, avanzare proposte e conoscere le misure di sostegno offerte dagli enti pubblici coinvolti direttamente o indirettamente nel settore. “La scelta di inserire questa iniziativa – è detto in una nota – all’interno del Bif&st 2025, una delle principali manifestazioni cinematografiche italiane, nasce dalla consapevolezza del legame tra domanda e offerta culturale e cinematografica, oltre che dal desiderio di valorizzare il contributo che la Regione Puglia garantisce da anni al settore”. Le prime due giornate, lunedì 24 (9.30- 18) e martedì 25 (9.30- 15), nella sala Ambrosi, saranno dedicate agli Italian Film Commission Training, incontro annuale di formazione e aggiornamento professionale.

Il terzo giorno, mercoledì 26 dalla 10 alle 15 nella sala Ambrosi, è in programma il panel “La Puglia produce – Strumenti e strategie a supporto della filiera audiovisiva”, occasione per presentare programmi, progetti e opportunità a sostegno delle PMI pugliesi del settore audiovisivo. Nella giornata conclusiva, giovedì 27, dalle 10 alle 13, nella sala Azzurra, sono in programma due panel. Il primo prevede la presentazione del Bilancio Sociale 2024 di Apulia Film Commission, nel secondo curato da “mareAsinistra”, la struttura di comunicazione istituzionale della Regione Puglia, si illustreranno le strategie di attrazione e valorizzazione dei talenti e le opportunità offerte dall’Europa per i professionisti del cinema e dell’arte.