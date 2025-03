Bari, stazione per ricarica bus elettrici: c’è l’ok al progetto

Un deposito autobus finalizzato alla ricarica di bus elettrici per il trasporto pubblico locale. Su proposta dell’assessore alla Cura del Territorio, Domenico Scaramuzzi, la giunta ha approvato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’importo di 5milioni 800mila euro per la realizzazione della infrastrutturazione elettrica del deposito autobus finalizzata alla ricarica di bus elettrici per il trasporto pubblico locale. L’intervento, finanziato con fondi Pnrr Missione 2 Componente C2 Investimento 4.4.1. (destinati al rinnovo delle flotte bus e treni verdi), ha l’obiettivo di dotare l’attuale sito destinato a deposito di autobus Amtab, di idonea infrastrutturazione elettrica finalizzata alla ricarica dei nuovi autobus elettrici. Il Comune di Bari è infatti beneficiario del finanziamento complessivo di 95 milioni di euro, grazie al quale sono stati acquistati 135 nuovi autobus a emissioni zero con alimentazione elettrica: nell’ambito dello stesso finanziamento, si è reso necessario realizzare un’area destinata alla ricarica contemporanea di 60 veicoli elettrici per il trasporto pubblico locale, tramite progetto di infrastrutturazione elettrica del parcheggio Amtab, nella zona industriale di Bari.

“La delibera di oggi è un ulteriore passo avanti rispetto alle politiche di mobilità sostenibile che questa amministrazione, in continuità con la precedente, sta costruendo – ha spiegato l’assessore Scaramuzzi – e tiene insieme le linee del Brt, finanziate con 159 milioni di euro, l’acquisto di 135 nuovi bus elettrici grazie all’impegno di 95 milioni, che include anche oltre 140 colonnine e la realizzazione di due stazioni di ricarica, una nel parcheggio Amtab. Voglio ricordare che il 90 per cento del parco mezzi Amtab diventerà elettrico, motivo per cui si è reso necessario prevedere due stazioni di ricarica dei mezzi, una nella zona industriale, il cui progetto è stato approvato oggi, e l’altra nell’area a ridosso di via Mitolo, di modo da ricaricare i bus in esercizio nella parte sud della città direttamente sul posto, evitando trasporti ‘a vuoto’ da e verso la zona industriale. Prende dunque piede, sempre più velocemente e concretamente, il nuovo servizio di traporto pubblico urbano: una grande rivoluzione che, in un paio d’anni, consentirà a Bari di fare un salto nel futuro”.

IL PROGETTO

La nuova stazione di ricarica per veicoli elettrici si collocherà all’interno di un’area di proprietà dell’Amtab attualmente destinata a parcheggio per gli autobus urbani, su terreno di proprietà del Comune di Bari in viale Luigi Jacobini, già dotato di stazione di ricarica a gas metano. L’infrastruttura sarà destinata alla ricarica contemporanea di 60 veicoli elettrici per il trasporto pubblico locale del Comune. L’intervento prevede la realizzazione della nuova area per il rifornimento degli autobus elettrici, con esecuzione dei sotto servizi necessari per rendere l’area fruibile, ovvero realizzazione di impianto elettrico con relativa cabina per alimentazione delle colonnine di ricarica, la realizzazione delle recinzioni e degli accessi e la pavimentazione dell’area con materiale bituminoso.

È inoltre prevista la realizzazione di un impianto fotovoltaico di produzione elettrica da fonti rinnovabili, costituito da pannelli solari in configurazione “Grid-off”. Un impianto fotovoltaico “Grid-off” è un tipo di installazione fotovoltaica che non è connessa alla rete elettrica nazionale, ma è collegata a un sistema autonomo di accumulo di energia, in grado di stoccare l’elettricità prodotta dall’impianto e restituirla all’utenza nel momento del bisogno. Grazie all’energia elettrica accumulata nelle batterie dell’impianto, questo sistema garantisce a chi lo possiede l’indipendenza energetica, anche nelle ore notturne. È stata fatta un’attenta pianificazione per garantire il corretto dimensionamento dell’impianto e soddisfare il fabbisogno energetico durante tutto l’anno, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche. La superficie disponibile permetterà di installare circa 760 moduli fotovoltaici.

Con successivo appalto si procederà al completamento dell’impianto elettrico con la fornitura e posa in opera delle 60 colonnine di ricarica. Le colonnine di ricarica elettrica saranno alimentate mediante dei cavi di alimentazione a bassa tensione appositamente dimensionati e predisposti in cavidotti interrati, che vanno dalla cabina di trasformazione alle stesse colonnine. Gli stalli per lo stazionamento degli autobus elettrici saranno di dimensioni di tre metri per dodici.

Foto repertorio