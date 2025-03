Bari, alla Mater dei asportato un tumore del timo con robot Da Vinci

Asportato un voluminoso tumore del Timo in un giovane paziente mediante il robot “Da Vinci”. L’intervento è stato effettuato dal dott. Rocco LEGGIERI, Primario della Chirurgia Toracica del Mater Dei Hospital di Bari, con il dott. Silvio ORLANDO, chirurgo toracico, assistito dal dott. Luigi BUSIELLO, I° aiuto anestesista, ed il dott. Mario TEDESCO, Primario di Anestesia-Rianimazione.

L’approccio robotico – spiega il dott. Leggieri – mi ha consentito di isolare il tumore dai tessuti circostanti con estrema precisione e con una visione tridimensionale. L’intervento è stato particolarmente delicato e complesso in quanto il tumore giungeva in stretto contatto con le strutture vascolari intratoraciche, ad elevato rischio di emorragia massiva. Grazie al robot “Da Vinci” ho potuto asportare il tumore in totale sicurezza mediante tre piccole incisioni da 1 cm ciascuno, con un recupero totale del paziente a poche ore dal risveglio.