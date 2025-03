Odore di bruciato a bordo, atterraggio di emergenza del Parigi-Atene

Il 25 marzo 2025, il volo Air France AF-1532 decollato da Parigi Charles de Gaulle con destinazione Atene, ha effettuato un atterraggio di emergenza all’aeroporto di Venezia per la rilevazione di odore di bruciato a bordo. Il pericolo è stato evidenziato dall’equipaggio, che lo aveva subito messo sotto controllo, mentre il velivolo si trovava in volo a FL350 a circa 40 nm a sud-est di Venezia. Per precauzione il comandante ha eseguito la procedura standard di sicurezza. L’Airbus A321-200 di Air France, targato F-GTAZ, con 198 persone a bordo, è quindi atterrato regolarmente in Italia sulla pista 04R di Venezia circa 20 minuti dopo, dove era scattata l’emergenza, e i passeggeri sono scesi senza problemi e i rappresentanti di Air France si sono presi cura di loro. Sull’aereo che è rullato fino al piazzale circa 5 minuti dopo, sono saliti i vigili del fuoco, ma il loro intervento non è stato necessario. Sono in corso controlli dell’autorità aeroportuale per l’aviazione civile, in linea con le procedure richieste. Un A321-200 sostitutivo marche F-GTAK, si è posizionato su Venezia, ha continuato il volo e ha raggiunto Atene con un ritardo di circa 6,5 ​​ore. L’aereo in questione è ancora a terra a Venezia circa 10 ore dopo l’atterraggio.