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Lutto nel mondo del calcio, addio a Igor Protti

Aveva 58 anni

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 09:50
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  • 47 sec
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È morto Igor Protti, uno dei simboli del Bari calcio e della città. Si è spento oggi, 19 giugno, dopo una lunga malattia, all’età di 58 anni.

 

L’annuncio della famiglia con un messaggio voluto dall’ex bomber: “Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Difficile provare parole che possano spiegarlo, l’unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato per l’affetto e l’amore”.

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