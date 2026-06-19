VENERDì, 19 GIUGNO 2026
Cabtutela.it
90,149 ARTICOLI
Dir. resp.:Adalisa Mei
redazione@borderline24.com
90,149 ARTICOLI

 

Direttore Responsabile: Adalisa Mei
Per segnalazioni: redazione@borderline24.com

Cabtutela.it

Incidente stradale nel Barese: muore una bimba

In codice rosso la madre

Pubblicato da: redazione | Ven, 19 Giugno 2026 - 09:22
ambulanza
  • 26 sec
Annunci

fal


Una bimba ha perso la vita questa mattina in un terribile incidente stradale  sulla provinciale 240, tra Capurso e Rutigliano. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre alla polizia. La madre è stata portata in codice rosso in ospedale ed è in gravi condizioni.

Confagriocltura Bari-bati

Automobileclub Bari-Bat
Download PDF
© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24.com
Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.
Cronaca

Incidente stradale nel Barese: muore una...

Una bimba ha perso la vita questa mattina in un terribile...
- 19 Giugno 2026
Primo Piano

Bari, piazza Umberto: “la situazione è...

Ennesima notte di follia nei giardini di piazza Umberto a Bari....
- 19 Giugno 2026
Scuola e Università

Maturità 2026, l’allarme : “Il 60%...

Mentre in questi giorni centinaia di migliaia di studenti si preparano...
- 18 Giugno 2026
Salute e Medicina

Farmaci innovativi per diabete e obesità:...

L’Unità Operativa di Endocrinologia del Policlinico di Bari, guidata dal professor...
- 18 Giugno 2026