Incidente stradale nel Barese: muore una bimba

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Una bimba ha perso la vita questa mattina in un terribile incidente stradale sulla provinciale 240, tra Capurso e Rutigliano. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre alla polizia. La madre è stata portata in codice rosso in ospedale ed è in gravi condizioni.