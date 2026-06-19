Una bimba ha perso la vita questa mattina in un terribile incidente stradale sulla provinciale 240, tra Capurso e Rutigliano. Ancora poco chiara la dinamica del sinistro. Sul posto i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, oltre alla polizia. La madre è stata portata in codice rosso in ospedale ed è in gravi condizioni.
Incidente stradale nel Barese: muore una bimba
In codice rosso la madre
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