Bari, piazza Umberto: “la situazione è insostenibile”. Ennesima rissa nella notte, distrutti arredi urbani e panchine

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Ennesima notte di follia nei giardini di piazza Umberto a Bari. Sono quindi riaccesi i riflettori su un’emergenza sicurezza che appare ormai fuori controllo. Intorno alle 4 di questa notte è scoppiata una violenta rissa che ha tenuto sotto scacco l’intera area per quasi due ore, interrompendosi soltanto intorno alle 5:40. “A partire dalle 4 in piazza Umberto senza sosta fino alle 5:40 urla e grida. Si davano botte e questa mattina tutti i cestini erano rivoltati e l’immondizia era ovunque”, racconta una residente della zona, costretta a passare l’ennesima notte insonne a causa delle continue tensioni nel quartiere.

La testimonianza fotografa uno scenario di guerriglia urbana che ha lasciato evidenti segni sul territorio al sorgere del sole. La situazione, definita ormai “insostenibile” da chi vive a ridosso della piazza, è documentata anche da diversi scatti fotografici allegati alla denuncia dei cittadini. Le immagini mostrano i resti dei disordini notturni: panchine storiche divelte dalla loro sede, cestini dei rifiuti sradicati e spazzatura dispersa lungo tutti i vialetti, a pochi passi dall’Ateneo. I residenti tornano a chiedere a gran voce un intervento strutturale e presidi fissi per fermare il degrado della zona.