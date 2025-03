Bari e campagne intrappolate dai rifiuti: “Non bastano multe”

Aumentano i controlli, ma non si arresta il fenomeno, anzi, probabilmente la “strada” per cambiare le abitudini dei “furbetti” dei rifiuti sarà molto lunga. Nonostante la stretta da parte del Comune che, in accordo con la polizia locale e metropolitana sta effettuando controlli a tappeto in tutta la città tramite l’ausilio, tra le altre cose, anche di fototrappole, sono tante le segnalazioni da diversi quartieri, soprattutto quelli limitrofi. A raccontarlo sono proprio i residenti, alcuni dei quali, spiegano, si sono trovati “faccia a faccia” con persone intente a gettare via rifiuti nelle campagne che, esortati a non compiere il gesto, hanno anche avuto toni minacciosi nei loro confronti.

“Proprio alcune sere fa – spiega una donna da Palese – ho fotografato un’auto intenta a buttare via i rifiuti nella campagna dietro casa. Ero agitata, solo qualche mese prima ho visto un tizio fare la stessa cosa e, decisa a intervenire per bloccarlo, sono stata minacciata. Questa volta ho fatto delle foto per denunciare in conseguenza, ma sono venute sfocate perché avevo onestamente paura. Non bastano i controlli e le multe, forse ci vuole qualcosa in più. Nonostante tutto in campagna i rifiuti aumentano, ogni giorno trovo un nuovo frigo o una nuova busta”, conclude. Denunce analoghe arrivano anche dal San Paolo, dove secondo i residenti “pesa la modalità errata di conferimento”, ma non solo. Anche da San Girolamo si registrano episodi analoghi.

“Ho assistito all’ennesimo episodio di menefreghismo – ha raccontato una donna – una giovane signora, in tutta naturalezza, ha fermato la sua auto e buttato sacchetti si spazzatura in strada san Girolamo, nei bidoni che sono ormai in pianta stabile fuori dal complesso Bari Ovest. Ovviamente tutto non selezionato. Al mio richiamo la signora si è limitata a fare spallucce e dopo aver svuotato la macchina è ripartita. Ormai questi cassonetti sono alla mercè di tutti quelli che passano, con l’arrivo della bella stagione peggiorerà e sicuramente ci saranno cattivi odori. Spero presto in provvedimenti seri per eliminare questo scempio”, conclude.