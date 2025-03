Chiuso laboratorio di confezioni nel Barese: 15 dipendenti in nero

Gli ispettori del lavoro dello IAM (Ispettorato d’Area Metropolitana) di Bari-BAT hanno sospeso l’attività di un laboratorio di confezioni in provincia di Bari, per il superamento del 10% di lavoro nero: nel corso della verifica, effettuata a seguito di un’efficace attività di intelligence, il personale ispettivo barese ha trovato intente al lavoro 29 dipendenti, 15 delle quali sono risultate in nero, ovvero senza alcun contratto di lavoro e tutela assicurativa, in assenza di comunicazione preventiva di assunzione.

In esito all’accertamento è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero, altresì contestati i relativi illeciti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza sanitaria, la formazione e l’ informazione dei lavoratori sui rischi e le misure di prevenzione