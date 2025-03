Puglia, certificazione internazionale per l’Autorità portuale

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), in data 26 marzo 2025, ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, un riconoscimento internazionale che attesta l’elevato standard di qualità nella gestione dei compiti istituzionali di competenza dell’Ente .

La certificazione riguarda tutte le attività che rientrano nelle competenze dell’AdSPMAM, tra cui l’indirizzo strategico e la programmazione, il coordinamento e la regolazione, la promozione e il controllo delle operazioni e dei servizi portuali. Inoltre, attesta la qualità dei processi relativi alle attività autorizzatorie e concessorie, nonché delle altre attività commerciali e industriali, le procedure contabili e contrattuali, i servizi legali, la digitalizzazione, ecc esercitate nei sei porti e nelle rispettive circoscrizioni territoriali.

Infine, riconosce la conformità dell’Ente agli standard di qualità nello svolgimento degli ulteriori compiti propri delle Autorità di Sistema Portuale.

“Riceviamo un riconoscimento che oltre a confermare l’elevato livello di professionalità e di dedizione del nostro Ente, funge per noi da sprone per continuare a migliorarci- commenta il commissario Straordinario, Ammiraglio Vincenzo Leone. Quotidianamente, lavoriamo per garantire standard sempre più elevati nella gestione dei servizi portuali, a beneficio degli operatori e delle imprese nei sei porti del nostro Sistema. E’ un valore aggiunto– conclude l’Ammiraglio- che contribuirà a rafforzare la competitività e l’attrattività- a livello nazionale ed internazionale- dei nostri scali e dei territori ad essi connessi”.

La certificazione è stata rilasciata dall’ente Dasa-Rägister S.p.A. che ha attestato la conformità dell’AdSPMAM a tutti i requisiti previsti dalla normativa.

La certificazione fornisce un quadro di riferimento per le organizzazioni, indipendentemente dal settore di appartenenza, per garantire che i propri processi siano efficienti, coerenti e orientati alla soddisfazione del cliente.

La certificazione ISO 9001 viene rilasciata da strutture accreditate, come Dasa-Rägister S.p.A., Bureau Veritas, RINA, TÜV o altri organismi di certificazione riconosciuti a livello internazionale e si basa su principi fondamentali come l’approccio per processi, il miglioramento continuo, la centralità del cliente e la leadership organizzativa. Le aziende e gli enti certificati dimostrano di avere avviato procedure che garantiscono il controllo della qualità, l’ottimizzazione delle risorse e la conformità ai requisiti normativi, con l’obiettivo di aumentare l’affidabilità e la trasparenza dei servizi offerti.