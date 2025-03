Furti, rapine ed estorsioni: quattro 17enni arrestati a Barletta

Negli ultimi due anni avrebbero compiuto furti e rapine, danneggiato mezzi parcheggiati in strada e chiesto soldi, con modi violenti, a cittadini e titolari di attività commerciali per un totale di venti episodi. Si tratta di quattro 17enni arrestati a Barletta dalla polizia. Per tutti le accuse, contestate a vario titolo, sono di rapina, lesioni e furto aggravato, reati che sarebbero stati commessi tra dicembre e gennaio scorsi e a cui si aggiungono, secondo quanto accertato dalle indagini coordinate dalla Procura per i minori di Bari, altri reati relativi a fatti avvenuti tra il 2023 e il 2024 ai danni di esercizi commerciali, auto, moto, vagoni ferroviari e bar della stazione ferroviaria.

I quattro, già destinatari di avvisi orali firmati dal questore di Barletta-Andria -Trani, Alfredo Fabbrocini, quando avevano 15 anni avrebbero anche violato la misura del collocamento in comunità a cui erano sottoposti, “manifestando una particolare pervicacia criminale”, spiegano gli inquirenti in una nota riferendo dei furti a una pasticcieria e a un supermercato di Barletta messi a segno, nei mesi scorsi, forzando la serranda di ingresso e riuscendo non solo a portare via i registratori di cassa ma anche danneggiando arredi e macchinari. Inoltre, il gruppetto avrebbe compiuto una rapina lo scorso 3 dicembre quando avrebbe picchiato con violenza un coetaneo che era solo in casa, derubandolo di preziosi, contanti e di un monopattino elettrico. I quattro minori ora sono in carcere.