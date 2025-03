Nuova truffa telefonica “Abbiamo ricevuto il tuo curriculum”

Le truffe telefoniche sono in costante aumento in Italia, e una delle più recenti e diffuse è quella che riguarda presunte “offerte di lavoro” legate a curriculum inviati. Questa truffa, sempre più popolare, sfrutta il desiderio delle persone di trovare un impiego per ottenere informazioni sensibili, come dati bancari e altre informazioni personali. In questo articolo, Assoutenti spiega come riconoscere e proteggerti da questa truffa telefonica.

Come funziona la truffa: un finto lavoro che può costarti caro I truffatori chiamano o da un “numero sconosciuto” o da un numero non presente nella tua rubrica con il prefisso italiano +39 dicendo di aver ricevuto il tuo curriculum e che desiderano proseguire con un’offerta di lavoro. Il trucco sta nel fatto che non hai mai inviato il tuo curriculum a queste aziende, ma il truffatore cerca di convincerti che l’azienda ha “preso in considerazione il tuo profilo”. La conversazione può sembrare professionale e seria, ma spesso l’obiettivo è farti rivelare dati sensibili come numeri di carte di credito, conti bancari o altri dettagli privati.

In alcuni casi, ci è stato segnalato che i truffatori cercano di convincerti a fare un pagamento per coprire presunti “costi di attivazione” del lavoro o altre spese non esistenti. Questo è uno dei segnali più chiari che si tratta di una truffa.

Come riconoscere la truffa: 5 segnali da non ignorare

Non hai mai inviato un curriculum a quella società o non ricordi di averlo fatto? Se la chiamata ti sorprende, probabilmente si tratta di una truffa. Le aziende serie non chiamano mai per offrire lavoro a persone che non hanno manifestato interesse o inviato una candidatura.

Richiesta di dati sensibili: durante la telefonata, i truffatori ti chiederanno di rivelare informazioni bancarie, numeri di carte di credito o altri dettagli che non dovrebbero mai essere condivisi via telefono con persone non verificate.

Offerte di lavoro troppo allettanti: se ti viene fatta un’offerta che sembra troppo bella per essere vera, probabilmente non lo è. Le offerte di lavoro legittime non sono mai così “imperdibili” o immediate.

Presenza di un numero sconosciuto o strano: i truffatori spesso chiamano da numeri che non riconosci. Se una società legittima ti sta contattando, lo farà tramite numeri ufficiali e verificabili.

Minacce o pressione per decisioni rapide: i truffatori cercheranno di spingerti a prendere decisioni veloci, come inviare soldi o fornire informazioni sensibili subito. Le aziende serie ti daranno tempo per riflettere e ti forniranno tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e trasparente.

Cosa fare se ricevi una chiamata sospetta

Se sospetti di essere stato contattato da un truffatore, ecco cosa fare per proteggerti: Non fornire mai informazioni personali: se la chiamata è sospetta, non rispondere a richieste di dati bancari, numeri di carte o altri dettagli sensibili. Chiudi la chiamata: se ti senti a disagio o hai il sospetto che si tratti di una truffa, chiudi immediatamente la chiamata. Verifica l’identità dell’azienda: se ti dicono di essere una società, contatta l’azienda attraverso un numero ufficiale (non quello fornito durante la telefonata) per verificare che la chiamata sia autentica. Segnala la truffa alle autorità: puoi segnalare il numero sospetto alla Polizia Postale

Come proteggere te stesso e gli altri dalle truffe telefoniche La protezione contro le truffe telefoniche inizia dalla consapevolezza. È fondamentale essere sempre vigili quando ricevi chiamate da numeri sconosciuti, soprattutto se vengono fatte richieste inusuali o urgenti. Inoltre, è importante non solo proteggere le proprie informazioni personali, ma anche condividere le conoscenze su queste truffe con amici, familiari e colleghi per evitare che altri cadano nella stessa trappola.

Le truffe telefoniche, sono sempre più sofisticate e mirano a sfruttare l’ingenuità di chi cerca opportunità di lavoro. Riconoscere i segnali di allarme è fondamentale per difendersi e proteggere la propria privacy. Se qualcosa ti sembra strano, probabilmente lo è. Mantieni alta la guardia e segnala sempre le chiamate sospette.