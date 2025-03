Bari, festeggiano in un locale e portano via un’opera d’arte

Prima hanno festeggiato in un locale, poi sono rientrati a casa, ma non a mani vuote: con il quadro di un artista esposto all’interno del pub. La denuncia arriva direttamente dai titolari del Cabaret Voltaire 1916 che hanno raccontato sui social quanto accaduto chiedendo ai responsabili di restituire l’opera sottratta.

“Con questo post – si legge – ci rivolgiamo ai ragazzi e alle ragazze che hanno festeggiato un compleanno al Cabaret Voltaire la sera/notte del 26.03.2025. Siete stati ripresi dalle videocamere di sorveglianza mentre staccavate dalla parete e portavate via un’opera del polittico “Tramonto” di Pierluca Cetera esposto nel nostro locale (quella indicata dalla freccia). Siete venuti per la prima volta al Cabaret Voltaire e avrete forse pensato di fare una semplice ragazzata, senza immaginare che il vostro gesto è stato in realtà una grandissima violenza gratuita ed insensata nei nostri confronti e dell’autore dell’opera. Vi chiediamo di restituire il quadro al più presto, altrimenti consegneremo il filmato alle forze dell’ordine e sarete identificati e denunciati per furto alle autorità competenti”, concludono.

Foto Facebook