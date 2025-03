Trans uccisa a Bari, assolto pescatore accusato di omicidio

La Corte d’Assise di Bari ha assolto Francesco Brandonisio, 54 anni, accusato dell’omicidio di Ambra Dentamaro, avvenuto la notte del 23 settembre 2018. Il tribunale ha ritenuto che non avesse commesso il fatto, disponendo la sua immediata scarcerazione. Brandonisio, arrestato nell’ottobre 2022, si trovava in carcere da quel momento. Secondo le indagini, la vittima sarebbe stata uccisa con una coltellata al collo in una zona isolata di Bari e poi trovata priva di vita nella propria auto. Nonostante le prove raccolte dalle telecamere di sorveglianza e dai tabulati telefonici che sembravano collegare Brandonisio al luogo del delitto, la difesa ha contestato la ricostruzione degli inquirenti, sostenendo che l’imputato fosse stato identificato erroneamente. La sentenza completa verrà depositata tra 90 giorni.