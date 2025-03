Come la tecnologia ha cambiato il mondo del poker

I giochi di carte hanno una tradizione antichissima e le loro origini si perdono nella storia. Il poker secondo alcuni studi può derivare addirittura dall’antica Persia e nel corso dei secoli ha visto un’evoluzione che lo ha portato ad essere il gioco che conosciamo oggi. Mai però i cambiamenti sono stati così veloci ed impattanti come in questi ultimi anni.

Internet ha cambiato tutto

Come avvenuto per moltissimi altri settori, anche il gioco è stato profondamente trasformato dall’avvento di Internet nel corso degli anni ’90. Da quando fu aperto il primo casinò online, sfruttando la licenza concessa dal piccolo stato di Antigua e Barbuda, nulla è stato più come prima.

Nel giro di pochi anni le piattaforme di gioco online, al tempo ancora semplici e piuttosto rudimentali, aumentarono vertiginosamente. Per avere un sito dedicato al poker bisognerà aspettare al 1998 con il lancio di Planet Poker, che rivoluzionò per sempre il modo in cui si gioca a poker. Nonostante le iniziali diffidenze del pubblico sulla regolarità delle operazioni, questi timori si sono rivelati infondati. In fatto, il poker online si diffuse sempre di più lanciando un trend inarrestabile.

Un nuovo cambiamento in arrivo

Se il mondo dei casinò ha vissuto una svolta epocale con la diffusione del gioco online, oggi potremmo essere di fronte ad una nuova rivoluzione. Il motore di questo cambiamento è, come sta avvenendo in numerosi ambiti, l’intelligenza artificiale. Presente ormai da qualche anno, gli esperti affermano che non ha ancora espresso che una minima parte del suo potenziale, considerando anche i ritmi di miglioramento che questa tecnologia presenta.

L’AI sta già cambiando il mondo del poker e potrebbe farlo ancora di più nel prossimo futuro. Le sue applicazioni sono infatti numerose e diversificate. Vediamole nel dettaglio.

L’intelligenza artificiale al tavolo verde

Una delle più interessanti applicazioni dell’AI per quanto riguarda il poker è rappresentata dai cosiddetti poker solver. Si tratta di software evoluti per lo studio della teoria del gioco e oggi sono uno strumento indispensabile per ogni giocatore allo scopo di affinare la propria strategia GTO. La tecnologia diventa così un alleato e un acceleratore per il miglioramento del giocatore.

I poker solver sono software di intelligenza artificiale che analizzano una mano di poker per trovare la strategia ottimale, la cosiddetta GTO. Ma come funzionano? In pratica il solver simula una mano in diversi modi, partendo da una serie di dati come ad esempio range e carte sul tavolo, e arriva ad ottenere il valore atteso. Il processo viene reiterato – migliaia di volte! – apportando dei miglioramenti e in questo modo viene aumentato al massimo il valore atteso fino al cosiddetto punto di equilibrio (quando, cioè, i cambiamenti portano un vantaggio non rilevante).

Appare subito chiaro che nessun umano è e mai sarà in grado di fare la stessa operazione, pertanto l’intelligenza artificiale rappresenta un potente volano a disposizione dei giocatori che lo sanno utilizzare. Quest’ultimo punto è tutt’altro che scontato: la strategia che propone il solver è quasi sempre troppo complessa per essere messa in atto da un umano e devono essere apportate delle semplificazioni.

L’AI per la sicurezza

Più che di futuro possiamo tranquillamente parlare di presente. Sì, perché l’intelligenza artificiale è già stata integrata da numerose piattaforme di gioco online, in particolare per monitorare e migliorare la regolarità delle operazioni.

Grazie alle capacità di riconoscimento e di predizione comportamentale, l’intelligenza artificiale viene utilizzata per individuare i comportamenti illeciti, cioè chi gioca troppo bene per essere un umano. In questi casi il software segnala alla piattaforma l’account, su quale poi verranno effettuate delle verifiche ulteriori.

Attraverso l’analisi di alcuni parametri, come ad esempio i movimenti del mouse, è possibile riconoscere i multi-account o l’utilizzo di software vietati. Questi sistemi sono in grado anche di riconoscere i furti di identità e i casi di riciclaggio di denaro, monitorando una serie di parametri sospetti.

Le innovazioni della realtà virtuale

Tra le tecnologie che promettono di rivoluzionare il mondo del poker c’è anche la VR, Virtual Reality. Si tratta di una innovazione che consente di ricreare un ambiente costruito digitalmente in cui l’utente può immergersi, grazie all’utilizzo di appositi visori VR, e all’interno del quale può interagire.

Nel mondo del poker online, la realtà virtuale può essere utilizzata per ricreare delle poker room ancora più immersive per un’esperienza di gioco che simula al massimo quella all’interno di un casinò fisico. I giocatori possono anche creare degli avatar virtuali e giocare contro altri avversari-avatar, realizzando una vera e propria interazione scoiale, come se si fosse seduti realmente ad un tavolo fisico.

Come abbiamo visto, la tecnologia ha un ruolo fondamentale nell’evoluzione dei giochi di carte e in particolare del poker. Già oggi giochiamo al tavolo verde in modo profondamente diverso rispetto a trenta o quarant’anni fa e in futuro potrebbe cambiare ancora. Ciò che non cambierà sono sicuramente le emozioni che questo gioco sa regalare.