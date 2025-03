Gli azionisti della Popolare da Leccese: “Da oggi un nuovo percorso”

Gli azionisti di Banca popolare di Bari hanno incontrato il sindaco Vito Leccese. “Centinaia di soci – hanno dichiarato Giuseppe Carrieri AssoAzionistiBPB e Saverio D’Addario Comitato Indipendente Soci BPB – hanno affollato la sala comunale e hanno seguito i vari interventi programmati per fare il punto sulla questione Banca Popolare di Bari. Molto applaudito e apprezzato intervento del Sindaco di Bari che ha comunicato che da oggi sarà al fianco dei soci della ex Popolare di Bari per portare a casa il ristoro che meritano. Ugualmente apprezzati gli interventi dei parlamentari e consiglieri regionali intervenuti che hanno dato appuntamento a Roma ai delegati delle Associazioni dei Soci della Banca Popolare di Bari.

“Da oggi per noi comincia un nuovo percorso nella nostra battaglia per risarcire i soci della BPB che incolpevolmente hanno perso tutti i loro risparmi” – hanno aggiunto. “Non ci sentiamo più soli e confidiamo che col supporto del Sindaco Leccese e dei Parlamentari Baresi, potremmo risolvere una amara vicenda che si trascina ormai da troppi anni. Auspichiamo che quest’anno (dopo 6 anni) l’assemblea di approvazione del bilancio possa svolgersi in presenza, per manifestare anche agli attuali vertici di Banca del Mezzogiorno la necessità che il conflitto con i 70mila.soci traditi si risolva definitivamente”.

“La Banca Popolare di Bari – ha detto il sindaco Vito Leccese – rappresentava il territorio, la comunità, aveva un legame fortissimo con la città, tanti hanno affidato i risparmi di una vita. Ora è opportuno che da parte nostra, la politica e non solo il sindaco ma anche i parlamentari, si possa rappresentare questa situazione di grande disagio che vivono gli ex azionisti, noi dobbiamo rivendicare il diritto di usufruire dello stesso trattamento che hanno avuto i risparmiatori veneti. Chiederò un incontro al ministro Giorgetti”.