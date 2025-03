I sette fatti più importanti a Bari e in Puglia: ecco quali

Bus presi d’assalto dai vandali. Proteste per l’aumento della tassa per l’occupazione di suolo pubblico. Una ragazzina molestata in Salento. Un altro palazzo a rischio a Bari. Ecco le notizie principali della settimana appena trascorsa.

Domenica 23 marzo. Atto vandalico contro bus Amtab

Lunedì 24 marzo. Investe una donna e scappa, caccia al ciclista pirata della strada

Martedì 25 marzo. Proteste per gli aumenti sulla tassa di occupazione di suolo pubblico

Mercoledì 26 marzo. Ragazzina molestata a 14 anni in Salento

Giovedì 27 marzo. Un altro palazzo a rischio a Bari che viene evacuato

Venerdì 28 marzo. L’ex consigliere lascia il carcere e va ai domiciliari

Sabato 29 marzo. Assemblea degli ex soci della Popolare di Bari