Cucina, ricco di antiossidanti: in tavola l’aglio

Ricco di antiossidanti e alleato del sistema immunitario, oggi in tavola portiamo l’aglio. Si tratta di uno degli ingredienti più antichi e preziosi della cucina mediterranea e non solo. Con il suo aroma inconfondibile e il sapore deciso (spesso non gradito da tutti), viene utilizzato per insaporire un’infinità di piatti, dai sughi alle carni, dai contorni alle salse. Ma oltre ad essere un protagonista indiscusso della gastronomia, l’aglio è anche un vero e proprio alleato della salute. Andiamo per gradi.

In primis l’aglio contiene allicina, un composto solforato che gli conferisce il suo caratteristico odore e che ha dimostrato importanti effetti antibatterici e antivirali. Inoltre, l’aglio aiuta a ridurre la pressione sanguigna e il colesterolo, contribuendo alla salute cardiovascolare, ha proprietà antiossidanti, contrastando l’invecchiamento cellulare e inoltre favorisce la digestione e il benessere intestinale, stimolando la flora batterica benefica. Ma non è finita qui. L’aglio è un ottimo alleato del sistema immunitario, soprattutto se consumato crudo contribuisce a rendere l’organismo maggiormente resistente alle infezioni e, infine, ha effetti antinfiammatori capaci di supportare in caso di dolori articolari e muscolari. Ecco due ricette semplici e gustose per portarlo in tavola.

Crema di aglio arrosto



Una preparazione vellutata e ricca di sapore, perfetta da spalmare su crostini o da usare come condimento per carne e verdure. Si inizia avvolgendo le teste d’aglio intere in carta stagnola con un filo d’olio extravergine d’oliva e un pizzico di sale. Si cuociono in forno fino a quando gli spicchi diventano morbidi e dorati. Una volta intiepiditi, si estraggono gli spicchi dalla buccia e si frullano con un po’ di panna o brodo vegetale per ottenere una crema liscia e saporita.

Pollo all’aglio e limone



Fate rosolare il pollo in una padella con olio d’oliva, finché la pelle diventa dorata e croccante. Aggiungete successivamente gli spicchi d’aglio interi schiacciati e sfumate con succo di limone fresco. Dopo una cottura lenta, coperta, affinché i sapori si amalgamino bene, il pollo risulterà morbido e aromatico. Infine aggiungete una spolverata di erbe aromatiche.