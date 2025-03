I primi iPhone e iPad pieghevoli sono attesi entro il 2026

Apple avrebbe deciso di inserirsi nella corsa agli smartphone con schermo pieghevole. Dopo anni di indiscrezioni, è l’analista Jeff Pu di Gf Securities ad aggiornare sui possibili piani della Mela. Stando all’esperto, la casa di Cupertino avvierà entro la prima parte del 2026 la produzione di massa di almeno due dispositivi pieghevoli, un iPhone e un iPad. Prima di allora, già quest’anno, entrambi i gadget hi-tech entreranno nell’ultima fase di prototipazione presso le fabbriche di Foxconn, il partner che realizza gran parte della catena di assemblaggio dei prodotti Apple. I prototipi saranno vagliati dall’azienda e dai dipendenti prima nel corso di quasi un anno. In una nota di ricerca rilasciata da Gf Securities, Pu ha rivelato che la tempistica suggerisce come, a meno di imprevisti significativi, i prodotti potrebbero arrivare sul mercato tra la fine del 2026 e il 2027. L’analista ha inoltre anticipato che iPhone e iPad con display flessibile entreranno nella fase di prototipazione probabilmente già il prossimo mese, un passaggio fondamentale per affinare il design e le funzionalità. Sebbene Pu non abbia fornito dettagli specifici, voci di corridoio affermano che l’iPhone ‘fold’ dovrebbe avere un display interno capace di misurare 8 pollici da aperto, come un iPad Mini. Il tablet pieghevole avrà invece uno schermo che si estenderebbe fino a 19 pollici. L’analista ha anche offerto una prospettiva sulle previsioni di spedizione dell’iPhone per il 2025, definendole “tiepide”.

Una tendenza in parte attribuita al ritardo nell’implementazione delle funzionalità di intelligenza artificiale di Siri, posticipate al prossimo anno. Tuttavia, Pu è ottimista riguardo al futuro, prevedendo che l’introduzione dei dispositivi pieghevoli nel 2026 darà un forte impulso al business sia di Apple che di Foxconn. Secondo l’ultimo rapporto di Dscc, Display Supply Chain Consultants, la domanda di display pieghevoli è aumentata del 5% nel 2024 rispetto al 2023 ma quest’anno è previsto un calo del 4%.