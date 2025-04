Niente più note su post e reel Instagram. Ecco il motivo

Instagram ha annunciato la decisione di eliminare la funzione “Note” dai post del feed e dai reels.

La funzione, lanciata nemmeno un anno fa, pare non esser stata utilizzata a sufficienza!

Introdotta nel luglio 2024, questa funzionalità permetteva agli utenti di aggiungere brevi messaggi di testo ai propri contenuti, 60 caratteri, visibili per 24 ore, con l’obiettivo di rendere la piattaforma più interattiva e sociale. Tuttavia, l’adozione da parte degli utenti è stata nettamente inferiore alle aspettative.

Adam Mosseri, capo di Instagram, ha spiegato che la decisione è stata presa per semplificare l’applicazione, evitando un sovraccarico di funzionalità poco utilizzate. Ha dichiarato: “Abbiamo introdotto questa funzione per rendere Instagram più sociale e divertente, ma non è stata adottata da abbastanza persone. Sappiamo che nel tempo l’app è diventata troppo complicata, quindi vogliamo essere pronti a rimuovere le funzionalità che non vengono utilizzate a sufficienza.”

La rimozione delle Note dai post e dai reels è già iniziata dal 3 aprile e proseguirà nelle prossime settimane. Rimarrà attiva nei DM, dove ha ottenuto un maggiore successo, soprattutto tra gli utenti più giovani.