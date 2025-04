Bari, caos traffico per i lavori in via Gentile

Continuano i disagi in via Gentile dove a causa di lavori in corso si creano lunghe code e rallentamenti.

“Capisco benissimo i disagi che i lavori in corso stanno causando alla circolazione – spiega il consigliere comunale Lorenzo Leonettu – , soprattutto considerando l’importanza di questa strada per chi proviene da sud. Tuttavia, è importante sottolineare che il ritardo è dovuto a un intervento necessario da parte di Acquedotto Pugliese, che ha dovuto modificare il circuito esistente in tre punti diversi, intervento resosi indispensabile solo dopo aver effettuato lo scavo.

I lavori sono ripresi in questi giorni e dureranno circa una settimana. Successivamente, si proseguirà con la realizzazione della fogna bianca, da soggetto privato, come parte delle opere di urbanizzazione di Parco Gentile, che dureranno circa altri 15 giorni. Un disagio prolungato e non più tollerabile”.