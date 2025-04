Bari, la raccolta del vetro passa ad Amiu Puglia

Da ieri, martedì 1 aprile, Amiu Puglia si occupa direttamente della raccolta del vetro su tutto il territorio della città di Bari: il servizio, dunque, non è più appaltato a soggetti esterni, ma viene direttamente curato dall’Azienda. Si tratta di un importante obiettivo, raggiunto nell’ambito di un più articolato e capillare progetto per l’implementazione della raccolta del vetro, realizzato in collaborazione con Comune di Bari, Coreve e Anci. Proprio in queste settimane, infatti, Bari è protagonista di una campagna di sensibilizzazione, con “Ricicla da campione”, la competizione virtuosa che coinvolge i cinque Municipi cittadini. La gara ha preso il via il 17 marzo e si concluderà il 16 aprile: il Municipio che avrà conferito la maggiore quantità di vetro in maniera corretta (calcolo pro capite) vincerà una festa, con focaccia free e uno spettacolo in piazza di Renato Ciardo.

La classifica parziale – al giro di boa delle due settimane di competizione – vede in testa il Municipio 1, seguito dal Municipio 2, dal Municipio 3, dal Municipio 4 e dal Municipio 5. In queste settimane, i Municipi stanno ospitando le feste itineranti, con la partecipazione dei The Gentleman, giochi sostenibili per adulti e bambini, animazione e gadget. I prossimi appuntamenti in programma sono previsti per sabato 12 aprile in piazza Umberto I a Carbonara (Municipio 4) e domenica 13 in piazza San Francesco a Santo Spirito (Municipio 5).

“Implementare le percentuali di differenziata e offrire un servizio sempre migliore alla città sono tra le priorità della mission aziendale di Amiu Puglia e, in quest’ottica, si innesta anche l’avvio dell’internalizzazione della raccolta del vetro” spiega la presidente Antonella Lomoro. “Nei mesi scorsi, abbiamo avviato un’intensa attività di rinnovamento del parco mezzi e delle attrezzature per affrontare questo nuovo step. Il vetro gioca un ruolo fondamentale perché si tratta di una frazione che si presta a nuova vita e quindi può essere facilmente riciclata. Grazie ai finanziamenti CoReVe, nell’ambito di questa ampia campagna di sensibilizzazione per Bari, abbiamo sistemato nuove campane per la raccolta del vetro accessibili ai cittadini su mappa tramite QR code, che sostituiscono quelle ormai usurate”.