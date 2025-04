Bari, manutenzione basole: lavori tra via Sparano e via Abate Gimma

Nell’ambito dell’accordo quadro biennale per l’adeguamento, la riqualificazione e la sistemazione delle strade in aree sottoposte a vincolo culturale, la ripartizione Infrastrutture, Viabilità e Opere pubbliche rende noto che saranno effettuati i lavori per rafforzare la pavimentazione in basole con materiali innovativi all’intersezione di via Sparano con via Abate Gimma. L’intervento, reso possibile grazie all’utilizzo di un residuo dei fondi che hanno finanziato i precedenti cantieri su altri quattro incroci di via Sparano, permetterà di migliorare la resistenza e la tenuta della pavimentazione in basole, grazie all’utilizzo di materiale di ultima generazione Mapestone (Mapei), studiato per migliorare le caratteristiche di resistenza ai carichi dei basolati sottoposti a traffico veicolare.

Le operazioni tra via Sparano e via Abate Gimma prevedono la rimozione delle basole maggiormente usurate e del massetto, la posa del nuovo sottofondo con il Mapestone e il conseguente riposizionamento delle basole rimosse. Per rendere possibile lo svolgimento del cantiere, da oggi è istituito il divieto di sosta in via Abate Gimma, nel tratto compreso tra via Andrea Da Bari e via Sparano (lato civico dispari), e nel tratto compreso tra via Sparano e via Melo (lato civico pari), con chiusura della circolazione fino al termine dei lavori. Dai divieti sono esclusi i veicoli a servizio della ditta esecutrice dei lavori, i veicoli della Polizia Locale, delle forze dell’ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato e dei Vigili del Fuoco, durante l’espletamento dei propri compiti istituzionali in servizio d’emergenza.