Scontro tra lavoratori e Pegaso Security: “Chiesto un incontro”

Dopo la pubblicazione della replica della Pegaso Security in merito alle proteste a Bari dei dipendenti, in redazione sono arrivate ulteriori comunicati e denunce che pubblichiamo:

” L’organizzazione sindacale che rappresento, Si.Na.L.P. nel territorio catanese – scrive in una nota Andrea Tomarchio – detiene documentazione attestante la falsità delle dichiarazioni rilasciate nelle quali si parla di ritardi lievi inerenti al pagamento delle spettanze ai lavoratori, i nostri iscritti non ricevono gli stipendi dal mese di gennaio 2025 ed alcuni anche da dicembre 2024. Molti hanno presentato dimissioni per giusta causa e la Pegaso Security spa le ha contestate. Chiediamo un incontro all’azienda per un confronto pubblico”.

“In merito alla risposta da parte di Pegaso security – scrive un altro dipendente – inerente allo sciopero effettuato in data 31.03.25, posso confermare che i dipendenti della filiale regione Sicilia sono indietro di ben 3 (tre) stipendi non erogati… Ciò vuol dire che per l’anno 2025 non abbiamo ricevuto nessun emolumento… Tutto documentabile con estratto conto personale”.