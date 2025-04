Sciopero dei dipendenti, la replica della Pegaso Security

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Pagaso Security in risposta allo sciopero indetto ieri dal personale.

In merito alle dichiarazioni rilasciate da alcuni rappresentanti sindacali e pubblicate in data 31 marzo 2025 su diverse testate giornalistiche locali, Pegaso Security ritiene necessario fare chiarezza. Non è assolutamente vero che i lavoratori “non percepiscono lo stipendio da mesi” o che “l’azienda è sparita”. Queste affermazioni, oltre a essere infondate, distorcono la realtà dei fatti e rischiano di generare allarme ingiustificato tra i dipendenti e le loro famiglie. La situazione riguarda unicamente una mensilità in ritardo, per la quale sono già in corso i pagamenti, che saranno completati nei prossimi giorni.

“Pegaso Security è presente, operativa e pienamente impegnata a tutelare i propri lavoratori – dichiara Carlo De Nigris, amministratore dell’azienda –. Comprendiamo il disagio, ma non possiamo accettare che si alimenti un clima di sfiducia con affermazioni gravi e non corrispondenti alla realtà. In oltre vent’anni di attività, abbiamo sempre rispettato gli impegni presi, anche nei momenti più complessi”.

L’azienda ribadisce la propria disponibilità a incontrare le organizzazioni sindacali, in un clima di dialogo serio e costruttivo, lontano da strumentalizzazioni o toni allarmistici che non giovano a nessuno, tantomeno ai lavoratori. Pegaso Security continuerà a garantire il proprio servizio con responsabilità e trasparenza, tutelando sia i clienti che le proprie risorse umane.