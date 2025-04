Bari, discarica abusiva a San Pio, denunciato ristoratore

Le indagini sono iniziate a fine febbraio allorquando agenti della polizia locale, coordinati dell’ufficiale di zona, a seguito di segnalazione di un agricoltore che reclamava l’abbandono di rifiuti nel suo terreno, sono intervenuti in località San Pio.

Sul posto su un’area di oltre 100 mq venivano rinvenuti rifiuti speciali non pericolosi di vario genere: scarti di lavorazione, contenitori di vernici, parti di mobilio, contenitori usati in materiale plastico di prodotti alimentari, locandine plastificate con immagini di rosticceria e teloni in disuso in materiale plastico. Grazie ad una puntuale e complessa attività di indagine, appostamenti, acquisizione di informazioni ed esame delle tracce sui rifiuti smaltiti illecitamente, gli investigatori della P.L. sono riusciti a risalire alla identità del soggetto detentore dei rifiuti che è risultato essere titolare di una attività di ristorazione del centro storico della Città di Bari, che ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato denunciato per i reati di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi su suolo privato previsi e puniti ex artt.192 e 255 del Testo Unico Ambientale.

I successivi accertamenti condotti con caparbietà dagli agenti hanno consentito di individuare la ditta che abusivamente aveva raccolto i rifiuti dai locali commerciali del centro storico cittadino e poi sversato illecitamente nelle campagne di San Pio; trattasi di una impresa individuale con sede legale nel centro città di Bari, iscritta alla Camera di Commercio ma priva di iscrizione all’albo dei Gestori Ambientali e di conseguenza del prescritto formulario per il Trasporto dei Rifiuti. L’uomo ultrasessantenne è stato segnalato all’autorità giudiziaria per violazioni al Testo Unico Ambientale anche per l’esercizio abusivo dell’attività di Gestione Rifiuti.

Per i rifiuti abbandonati sull’area è stata attivata la procedura di bonifica a carico degli autori del reato prevista dal D. Lgs. 152/2006 (T.U.A.), poi regolarmente eseguita sotto il controllo della Polizia locale e terminata con la bonifica e lo smaltimento a norma dei rifiuti speciali in discarica autorizzata.

I controlli sul territorio, nell’ambito di una Piano gwnerale di interventi mirati che coinvolge in sinergia, sulle aree periferiche extra comunali periferiche, anche la Polizia Metropolitana di Bari, continua ogni giorno, per la Tutela dell’ambiente e del nostro territorio.