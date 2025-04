Bari, multe nel piazzale della Fiera: “Ingiuste, non lo usa nessuno”

Anche nella giornata di ieri dipendenti e utenti hanno trovato notifiche di sanzione amministrativa per aver lasciato l’auto nel parcheggio dell’ingresso in Fiera del lungomare. Il 25 marzo scorso la Cisl Fp Bari aveva segnalato il problema. La segretaria generale della CISL FP Bari, Simona Boccuzzi, ha inviato una nota all’assessora alla Vivibilità urbana e alla Protezione civile, e per conoscenza anche al sindaco di Bari: “Ci giungono le doglianze – si legge nella nota – dei dipendenti della ASL Bari che parcheggiano la loro auto nel parcheggio antistante l’ingresso in Fiera di lungomare Starita e al termine della prestazione lavorativa trovano sul parabrezza la notifica di sanzione amministrativa. Lo stesso problema investe anche gli utenti che usufruiscono della Riabilitazione, del Centro vaccinazioni, della Radiologia del ex CTO, e i parenti che ritirano materiale dalla farmacia territoriale per i loro cari disabili. Chi ha avuto problemi di salute sa bene che la disponibilità di parcheggi nelle zone antistanti l’ex – CTO è molto limitata rispetto alla mole di persone che quotidianamente afferiscono a quella struttura”. Nel parcheggio antistante l’ingresso in Fiera, sono indicate aree di sosta per bus e taxi ma quando in Fiera non ci sono attività, sono soppresse le fermate dei bus e non vi giungono taxi, quindi i cittadini le utilizzano.

“Ci viene riferito – continua – che quelli che hanno presentato ricorso hanno ottenuto l’annullamento della sanzione poiché quelle postazioni adibite a taxi o bus non sono attive tutto l’anno. Alla luce degli annullamenti che ci sono stati riferiti e atteso che l’area non crea alcun intralcio alla viabilità stradale né pericolo per automobilisti o pedoni, e che considerato che viene utilizza dai dipendenti della ASL Bari che si recano al lavoro o a lunghe sessioni di aggiornamento professionale, e soprattutto da pazienti che non possono percorrere lunghi tragitti a piedi e utenti che devono ritirare materiali di vario genere, sarebbe il caso di evitare sanzioni amministrative che alleggeriscono le tasche a lavoratori, pensionati e cittadini che hanno avuto la sventura di ricorrere a processi riabilitativi”.

Dello stesso parere è il segretario territoriale, Giovanni Stellacci: “La propensione ai bisogni dei cittadini e delle persone più fragili va dimostrata con i fatti, auspichiamo un concreto intervento per risolvere la questione di quei parcheggi, il problema non è solo dei dipendenti, anziani e malati non possono lasciare l’auto sul lungomare e compiere un lungo tragitto a piedi, spesso trasportando pesi. In questo modo i congiunti sono costretti ad assentarsi dal lavoro per accompagnare i propri cari che devono sottoporsi ai trattamenti. Il Comune tenda la mano a chi è in una condizione di fragilità e ai lavoratori “.