In via Napoli con il “relining” nuova vita per le condotte fognarie

Solo due piccoli scavi e circa dieci giorni di lavori, con tempi ridotti del 70% e circolazione stradale dei veicoli leggeri garantita: grazie all’innovativa tecnica del relining, a partire dall’8 aprile Acquedotto Pugliese (AQP) darà nuova vita – senza cantieri invasivi – alle due condotte fognarie prementi di via Napoli, tra via Caracciolo e via di Maratona, migliorando il sistema.

Le due condotte, lunghe 250 metri per 70 centimetri di diametro, corrono parallele a centro strada, a 4 metri di profondità. Un intervento di sostituzione classico avrebbe richiesto un ampio cantiere su gran parte della carreggiata per circa 30 giorni, con inibizioni alla circolazione. Con la tecnica del relining invece, saranno realizzati solo due pozzetti alla testa e alla coda delle condotte da risanare. Da qui, in ognuna delle tubazioni, verrà inserita una nuova condotta in materiale plastico e modellabile, una sorta di “calza” di rivestimento. La circolazione su via Napoli sarà garantita in entrambi in sensi di marcia ai veicoli leggeri (sotto le 3,5 tonnellate). Per tutta la durata dell’intervento AQP continuerà fornire il normale servizio fognario alle utenze della zona.

Le due tubazioni fanno parte del sistema fognario a pressione che trasporta le acque nere dall’impianto di sollevamento di via Brigata Regina (al servizio dei quartieri Murat, Libertà e della zona Porto/Fiera del Levante) all’impianto di depurazione Bari Ovest, nella zona industriale. Negli ultimi anni, a causa del deterioramento, le condotte sono state protagoniste di diverse rotture, rendendo necessario un intervento strutturale. L’investimento è di circa 950mila euro.