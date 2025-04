Bari, partiti lavori di manutenzione dell’area cani del parco Annoscia

Gli interventi di manutenzione per l’area cani all’interno del parco Annoscia nel quartiere Japigia, dedicata a “Fiorito”, il cane simbolo dei baresi, sono ufficialmente iniziati. Un’area di 6000 mq, molto frequentata e quindi bisognosa di un intervento significativo, “sarà rinnovata per garantire maggiore sicurezza e funzionalità – spiega il consigliere Lorenzo Leonetti – Le attività in corso includono la sostituzione delle reti danneggiate, il loro consolidamento tramite cementazione nel terreno, la realizzazione di doppi cancelli all’ingresso delle tre aree esistenti, l’installazione di nuovi cassonetti per la raccolta delle deiezioni canine e l’aggiunta di tre nuovi giochi per i cani. Questo intervento rappresenta il mantenimento di una promessa fatta tempo fa quando ero Presidente del Municipio 1. A breve, l’area sarà pronta per essere utilizzata dai nostri amici a quattro zampe in totale libertà e sicurezza, per la loro felicità e benessere.”