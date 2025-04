Stadio del nuoto a Bari, al via la gara per la gestione

È stata pubblicata sul portale appalti del Comune di Bari, disponibile a questo link, la gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione decennale dello Stadio del Nuoto, in viale di Maratona 3, destinato a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico. Il valore complessivo dell’appalto è pari a 7 milioni e 865mila euro.

Le strutture oggetto di concessione sono:

l’area di 20.490 metri quadri, interamente recintata e urbanizzata, comprendente edifici, spazi attrezzati scoperti e sistemazioni a verde;

l’area parcheggio recintata di 4.180 metri quadri, destinata a circa 180 posti auto;

la piscina coperta semi olimpionica, con vasca da 25 x 12,50 metri (con 6 corsie) e vasca didattica da 5,60 x 2,75 metri;

la piscina coperta di pallanuoto, con vasca da 35 x 25 metri (campo grande di pallanuoto ovvero disposizione per 14 corsie da 25 metri), dotata di tribuna fissa destinata a circa 700 spettatori, atrio multifunzionale con spazi ricettivi ed aree espositive, palestra, depositi attrezzi, spazi complementari per uffici e sala stampa;

edifici destinati a servizi di supporto, articolati su due livelli, comprendenti spogliatoi, locali spogliatoio comuni e box a rotazione, spogliatoi per istruttori e giudici di gara, infermeria, uffici e segreterie operative, atrio, reception, bar e spazi annessi destinati alla ristorazione;

locali seminterrati destinati a centro benessere dotato di spogliatoi e servizi di supporto, palestra, solarium, sale massaggi, saune, bagno turco e idromassaggio per il benessere psicofisico; locali tecnici seminterrati comprendenti le centrali, le reti impiantistiche e le apparecchiature tecnologiche, idriche, fognanti, termiche, aerotermiche ed elettriche a servizio dell’intero complesso natatorio.

“Contestualmente all’espletamento della gara per la gestione dell’impianto, proseguono le attività propedeutiche alla cantierizzazione dei lavori di ristrutturazione della vasca esterna da 50 metri, dove in passato si sono svolte diverse competizioni di livello nazionale e internazionale – commenta l’assessore alla Cura del Territorio Domenico Scaramuzzi -. Una piscina che, soprattutto nei mesi più caldi, diventa centro di attrazione e aggregazione particolarmente frequentato dai cittadini baresi. Come noto, è di dicembre la notizia del finanziamento di 2 milioni e 250mila euro ottenuto per demolire e ricostruire la vasca nell’ambito dell’avviso Sport e Periferie, cui aggiungeremo una quota di cofinanziamento. Quindi sono molto soddisfatto perché, assieme al bando per la gestione complessiva dell’impianto, per cui abbiamo effettuato diversi interventi di manutenzione straordinaria, affideremo a breve la progettazione dei lavori sulla vasca esterna per riconsegnare alla città, prima possibile, una struttura sportiva straordinaria”.

Tutte le attività di gestione dovranno essere curate dal concessionario, con propria organizzazione e nel rigoroso rispetto della normativa vigente. Il concessionario potrà gestire funzionalmente l’impianto e sfruttare economicamente il servizio, con assunzione del relativo rischio operativo. L’amministrazione comunale verserà al concessionario un corrispettivo annuo di 75mila euro quale intervento pubblico di sostegno, funzionale al conseguimento e al mantenimento dell’equilibrio economico – finanziario.

Il gestore potrà organizzare, anche affidando a terzi, attività complementari di bar, ristorazione, benessere psico/fisico, ricreative, culturali e del tempo libero, nella piena osservanza della normativa di settore. È, inoltre, autorizzato a effettuare la vendita di prodotti per il merchandising, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni e licenze previste, e dovrà esporre il listino prezzi dei servizi e dei prodotti offerti.

La durata della concessione è fissata in dieci anni. È a carico del concessionario la manutenzione ordinaria, in conformità alle norme vigenti in materia di gestione degli impianti sportivi e di sicurezza degli stessi, mentre la manutenzione straordinaria spetta al Comune.

Sono ammessi a partecipare alla gara, in forma singola o associata, gli operatori economici di cui all’articolo 65 del D. Lgs. 33/2023, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le federazioni sportive nazionali in possesso dei requisiti richiesti dal disciplinare di gara.

Il concorrente si impegna prioritariamente a utilizzare i lavoratori del precedente concessionario, impiegati da almeno un anno nel servizio, allo scopo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali per il periodo di durata della servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico-organizzative.

L’aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il punteggio sull’offerta tecnica terrà conto di una serie di elementi, tra cui il piano di utilizzo del complesso natatorio e la tipologia delle attività sportive e non, il piano di gestione e conduzione, il piano di manutenzione ordinaria, il piano di risoluzione delle emergenze, il piano delle risorse umane, il piano di organizzazione degli eventi sportivi, il piano di gestione della raccolta differenziata.

Il gestore deve, inoltre, assicurare annualmente all’amministrazione i servizi socio-sportivi di seguito indicati: corsi didattici mattutini in orario curricolare per l’avviamento al nuoto di 400 studenti delle scuole cittadine individuati dall’assessorato allo Sport e ripartiti nei tre trimestri scolastici; 50 gratuità in favore di ragazzi in condizioni di disagio di età inferiore a 14 anni individuati dall’assessorato allo Sport d’intesa con i Servizi socio-professionali dei Municipi da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, a eccezione di quello estivi; 40 gratuità in favore di persone con disabilità individuati dall’assessorato allo Sport d’intesa con i Servizi socio-professionali dei Municipi da inserire nei corsi didattici pomeridiani per ciascun trimestre, ad eccezione di quello estivo.

Il gestore, inoltre, ha l’obbligo di riservare gratuitamente 4 corsie della vasca coperta per quattro ore al giorno, in orari pomeridiani o serali, alle federazioni sportive o a società sportive operanti all’interno del Coni, per attività di allenamento delle squadre agonistiche. Alle stesse, inoltre, sarà riservata l’intera vasca coperta per 12 ore settimanali e per 10 giorni festivi o prefestivi per competizioni sportive federali. Il gestore s’impegna anche a riservare gratuitamente al Comune di Bari la disponibilità dell’impianto sportivo per 5 giorni l’anno, al fine di consentire la realizzazione di eventi sportivi o culturali.

Le istanze di partecipazione possono essere presentate in forma telematica entro le ore 9 del 7 maggio 2025.