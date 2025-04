Soccorritrice morta a Turi, indagato sacerdote

Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in seguito all’incidente in cui ha perso la vita Fabiana Chiarappa, 32 anni, soccorritrice del 118 e appassionata rugbista. La tragedia è avvenuta la sera del 2 aprile sulla strada che collega Turi a Putignano. Secondo le prime ricostruzioni investigative, la giovane era in sella alla sua moto quando sarebbe stata urtata da un’auto guidata dal sacerdote, finendo così fuori strada. Il conducente, identificato nel prete, non si sarebbe fermato a prestare aiuto. L’uomo è già stato ascoltato dalla pm Ileana Ramundo, titolare dell’inchiesta.