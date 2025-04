Treni fermi e ritardi, disagi alla circolazione: anche a Bari

Non c’è tregua per chi viaggia sui treni, anche oggi non mancano i disagi per via dei ritardi sulla linea. Già in mattinata erano stati registrati disagi per via di ritardi e vagoni stracolmi a Bari. A partire dalle 16 invece la circolazione risultava rallentata in direzione Napoli per via di accertamenti sulla linea nei pressi di Ceccano. Attualmente, nonostante una graduale ripresa della circolazione, così come evidenziato sul sito, proseguono i ritardi. Una lettrice barese racconta di essere in ritardo da Roma di almeno due ore. Come si legge sul sito di Trenitalia “il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Bari Centrale (19:05) viaggia con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti”. Non si tratta di un caso isolato, quotidianamente i pendolari lamentano problematiche. “Stamattina – scrive un cittadino – treno Apulia Express delle 7.20 da Lecce partito con 10 minuti di ritardo per un veicolo fermo al passaggio a livello di San Vito dei Normanni. Poi, nulla, sequestrati nelle campagne di Ostuni perché hanno tagliato dei cavi. Siamo arrivati a Bari alle 10.45, questa è follia pura”, conclude.