Bari si prepara alle grandi opere, partono i primi cantieri

Dal parco della Rinascita dell’ex Fibronit ai cantieri per il Pinqua a San Pio. La città di Bari si prepara alle grandi opere: i primi cantieri (del Pnrr, ma non solo) sono previsti già a partire da aprile, in particolare da lunedì 7, momento in cui prenderanno il via i lavori del parco della Rinascita. Con un importo complessivo di circa 16 milioni di euro, l’area, da 14 ettari, consentirà di sottrarre all’atmosfera circa 700 tonnellate di Co2 e particelle climalteranti contribuendo così a contrastare gli effetti del cambiamento climatico su suolo barese. Oltre al verde, l’area vedrà la realizzazione di giochi per bambini, ma anche un giardino dedicato alle erbe aromatiche, fontane, aree dedicate allo sport e un anfiteatro che sarà dedicato, nello specifico, all’ex assessore comunale Maria Maugeri.

Ma il parco della Rinscita è solo la punta dell’iceberg, la città si prepara a cambiare volto anche in periferia. È il caso dei cantieri Pinqua relativi al quartiere San Pio. In questo caso i lavori prenderanno il via da maggio e prevedono la riqualificazione della zona delle case popolari con l’incremento del verde, di spazi pavimentati e inoltre, di percorsi ciclabili. Ma non è finita qui. In contemporanea con l’avvio dei lavori sugli spazi dell’ex Fibronit prenderà il via anche il cantiere relativo al primo lotto del parco del Castello. Per maggio è prevista l’apertura del giardino del Provveditorato per le Opere pubbliche.

Dopo la pausa per le festività pasquali e di San Nicola anche piazza Moro sarà interessata dai lavori che la renderanno pedonale nel tratto che va da corso Italia alla stazione. Questo sarà possibile grazie ai finanziamenti del Pnrr pari a circa 10mila euro. Per quanto riguarda invece il progetto della collina sui binari del Nodo Verde, ad occuparsene sarà Rfi con tempistiche diverse da quelle previste dal Pnrr che richiedevano la conclusione di tutta l’opera entro il 2026. Tra i cantieri previsti in tempi brevi c’è anche la riqualificazione di via Manzoni e via Argiro. Nell’ambito di questi lavori sono previsti anche interventi in via Putignani e via Calefati. Un’altra importante opera è quella del Brt, il cantiere, anche in questo caso, prenderà il via a giugno e prevede la realizzazione delle quattro linee su corsia preferenziale per i bus elettrici. Sempre in estate, più nello specifico tra la fine di giugno e inizio luglio sarà la volta dei lavori per la realizzazione del parcheggio interrato nell’area dell’ex Rossani e della piazza delle Arti. Parallelamente proseguiranno i lavori per il lungomare di Bari Vecchia. Insomma, sarà un periodo “caldo” per la città che si prepara nuovamente a cambiare volto e ad evolversi in termini sia infrastrutturali, sia ambientali.

Foto rendering progetti