Investimento, ferroviaria, ancora disagi: treni in ritardo

Una persona, di circa 40 anni, è morta dopo essere stata investita intorno alle sei del mattino di oggi da un treno che viaggiava sulla linea Bari-Lecce, nella tratta compresa tra Monopoli e Fasano. Sull’accaduto indagano i carabinieri e gli agenti della Polizia ferroviaria e non si esclude che la vittima abbia potuto compiere un gesto estremo. L’incidente ha provocato disagi alla circolazione ferroviaria con “Alta velocità, Intercity e Regionali che possono registrare ritardi o subire cancellazioni”, si legge sul sito di Trenitalia che assicura l’attivazione di “corse con bus”. Al momento, a quanto si apprende, la circolazione è ripresa su un binario. Tre Frecciarossa e un Intercity stanno accumulando ritardi: si tratta del Lecce-Milano delle 5.55, del Lecce-Venezia Santa Lucia delle 7 e del Lecce-Milano centrale delle 8 e dell’Intercity Torino Porta nuova-Lecce delle 20.50 di ieri.

“L’Intercity Lecce-Bologna centrale delle 6.23 è instradato sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle, e non si ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli – spiega la compagnia di trasporti – i passeggeri da e per Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia”. Stessa cosa per l’Intercity Lecce-Bolzano della 8.20, che viaggia “sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle e che non si ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli”, aggiunge la nota in cui si specifica che “i passeggeri da e per Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia”.