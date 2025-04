Truffano e rapinano anziana, due arresti a Bari

Da una donna di 71 anni era riuscita a farsi consegnare gioielli d’oro e contati per 1.700 euro, facendole credere che servissero come cauzione per liberare il marito, coinvolto in un incidente e per questo arrestato. Poi, prima di andare via, avrebbe usato la forza per togliere all’anziana anelli, una collana e gli orecchini che indossava. Agenti della polizia di Bari hanno arrestato in flagranza una donna di 31 anni e un uomo di 22, ritenuti i responsabili – in concorso – di una truffa aggravata degenerata in rapina ai danni della 71enne. Lo ha comunicato la questura di Bari in una nota. All’anziana si sarebbero avvicinati dopo aver raccolto informazioni personali (numero di telefono, nome di un parente), utilizzando la tecnica del “finto carabiniere” e raccontando che il marito, responsabile di un incidente, era trattenuto in un ufficio di polizia in attesa di provvedimenti più gravi. Secondo quanto rilevato dai poliziotti, lo scorso 2 aprile la donna si sarebbe recata a casa dell’anziana per recuperare i soldi, il 22enne l’avrebbe invece aspettata in macchina. Gli agenti, già allertati, hanno fermato l’auto, arrestato i due e recuperato la refurtiva poi restituita alla donna. L’anziana ha poi denunciato, permettendo di ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Foto freepik