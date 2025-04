Bari, caos movida nell’Umbertino: “Quel patto non funziona”

“Via Abbrescia questa notte ore 02,30. Ogni commento è superfluo. Palese fallimento del c.d. codice di autoregolamentazione. Ritorno al far west!!!!”. A parlare è il comitato di salvaguardia della zona Umbertina denunciando il caos questa notte in via Abbrescia con centinaia di ragazzi in strada in piena notte e i disagi per i residenti.

Il comitato aveva da tempo denunciato la mancata applicazione del patto di autoregolamentazione con il quale i gestori si erano impegnati al rispetto di alcune regole come ad esempio il controllo dei rumori all’esterno dei locali, invitando i clienti a rispettare il diritto dei residenti al riposo.