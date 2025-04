Bari, vandali nel playground di Palese: “Qui abbandono totale”

Una chiazza nera nel bel mezzo dei playground, accade a Palese, nella zona 167 dove, il campetto da calcio, è stato preso di mira dai vandali che, secondo quanto emerso, avrebbero acceso un piccolo rogo al suo interno. A denunciare quanto accade sono i residenti fortemente preoccupati per lo stato di abbandono in cui verte la zona, tra scarsa manutenzione e assenza di controlli. Solo pochi giorni fa, dopo diverse sollecitazioni, evidenziano alcuni “hanno finalmente tagliato l’erbetta intorno”.

“C’è poca sorveglianza e si viene anche rimproverati se si sgridano. Si vive nella mediocrità, in una società assente a partire dalle famiglie”, ha denunciato una donna. “Sono vandali e vigliacchi – evidenzia un cittadino – ma c’è anche da dire che se l’amministrazione comunale lascia che una struttura del genere marcisca tra le erbacce, zero manutenzione, poca luce, nemmeno una telecamera, ovvio che i risultati sono questi”, conclude. Secondo alcuni il quartiere risulta peggiorato. “Troppi bandi per le strade”, scrive un cittadino. Parole a cui fanno eco quelle di un’altra. “Palese ha avuto una forte regressione, sembra il San Paolo di qualche anno fa”.