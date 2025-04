Buoni servizio anziani e disabili, stanziati 35 milioni in Puglia

La Regione Puglia rafforza il proprio impegno a sostegno delle persone con disabilità e degli anziani, approvando un nuovo stanziamento di 35 milioni di euro per il prossimo Avviso dei Buoni Servizio. La Misura consente la fruizione di servizi domiciliari e diurni ed è volta anche a favorire l’inclusione sociale e la partecipazione alla vita di comunità. Ad oggi, circa 20.000 famiglie hanno beneficiato di questo sostegno, grazie a una rete di assistenza in continua crescita.

Il Buono servizio rappresenta strumento essenziale in ambito di cura intra-familiare per l’assistenza a persone con disabilità e anziani non autosufficienti, incidendo altresì indirettamente sul gap di genere legato al tempo dedicato alla cura, prevalentemente sostenuto dalle donne. Lo stanziamento di 35 milioni di euro permetterà di garantire la continuità del servizio e la pronta attivazione delle procedure di domanda da parte delle famiglie pugliesi, per il periodo di fruizione delle prestazioni che va dal 1 luglio 2025 al 30 giugno 2026.

L’obiettivo è consolidare una rete di assistenza sempre più efficiente e accessibile, per rispondere alle crescenti esigenze della popolazione anziana e delle persone con disabilità. “Offriamo un sostegno concreto alle famiglie in un momento storico in cui far quadrare i conti diventa sempre difficile. Con questo Avviso pubblico garantiamo a una platea sempre più ampia l’accesso a quei servizi socio-educativi pensati per le fasce più deboli e per le persone che quotidianamente si prendono cura di queste fragilità” dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

“Sempre più determinante ed efficace l’azione di Welfare della Regione Puglia. Un cospicuo stanziamento di 35 milioni per sostenere anziani non autosufficienti e disabili affinché possano condurre una vita dignitosa e integrata nella società. Non smetteremo mai di impegnare le risorse pubbliche in questa direzione, cercando di creare quelle infrastrutture sociali che diventino punto di riferimento della fascia più fragile della nostra comunità. Un altro fiore all’occhiello di una regione che dimostra di essere sempre più solidale e che attua concretamente quel principio di sussidiarietà che ci rende amministratori pubblici orgogliosi di rappresentare tutti i pugliesi, nessuno escluso. I nostri uffici sono già al lavoro per predisporre il bando che a breve renderà accessibili questi fondi”, così il consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia Ruggiero Mennea.