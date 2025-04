Cucina, alleata della salute: in tavola la mela

Ricca di vitamine e alleata della salute, oggi in tavola portiamo la mela. Si tratta di un frutto gustoso e ricco di proprietà benefiche per l’organismo. In primis, grazie al suo alto contenuto di fibre, aiuta la digestione e favorisce il senso di sazietà. Ma non solo. La mela contiene infatti anche vitamine A, C e E, essenziali per il sistema immunitario e la salute della pelle.

Inoltre, gli antiossidanti presenti contrastano l’invecchiamento cellulare e proteggono il cuore. Inoltre, il suo contenuto di pectina contribuisce a ridurre il colesterolo e a mantenere stabile la glicemia. Con un apporto calorico ridotto, la mela è perfetta per essere consumata in ogni momento della giornata, sia cruda che cotta. Ecco due ricette semplici e gustose pe portarla in tavola in maniera differente dal solito.

Risotto alle mele e speck



Trita finemente una cipolla e falla appassire in una casseruola con un filo d’olio. Tosta il riso e sfuma con vino bianco. Unisci la mela tagliata a dadini e porta a cottura aggiungendo gradualmente brodo caldo. A fine cottura, incorpora lo speck tagliato a listarelle, manteca con burro e parmigiano e lascia riposare prima di servire.

Mele al forno



Priva la mela del torsolo lasciandola intera. Riempi la cavità con un mix di miele, cannella e frutta secca tritata o in alternativa spezie e salse salate come cipolla caramellata e paprika. Disponi in una pirofila e cuoci in forno fino a quando la mela risulta morbida e caramellata. Servi tiepida, magari accompagnata da una pallina di gelato alla vaniglia.