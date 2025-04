Favilli evita l’ennessima rimonta: Catanzaro – Bari 3-3

Ci ha pensato Andrea Favilli a evitare al Bari l’ennesima amarezza stagionale. Dopo il ‘solito’ buon primo tempo, terminato sull’1-1, è seguita l’altrettanto “solita” ripresa con il Bari capace di subire, ancora una volta, una rimonta. Ma questa volta, la formazione di Longo ha mostrato quel carattere che spesso era mancato nelle precedenti gare. Un punto che fa morale, ma non classifica, con i galletti fuori dalla zona playoff.

SCELTE INIZIALI: Per la sfida ai giallorossi, mister Moreno Longo deve rinunciare all’infortunato Lella. Il tecnico piemontese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in difesa si rivedono Pucino e Vicari, Favasuli si riprende la fascia destra, mentre in attacco Gaston Pereiro affianca Lasagna. A sorpresa Mantovani si accomoda in panchina.

Nel Catanzaro, il tecnico Caserta recupera Situm e Quagliata, mentre restano indisponibili DAlessandro, La Mantia, Pontisso e Antonini. L’allenatore calabrese schiera i suoi con il modulo 3-5-2: in campo i due ex Petriccione e Quagliata.

PRIMO TEMPO: La prima occasione del match è del Bari al 7, con Lasagna che colpisce male di testa su un ottimo assist di Pereiro. Fino al 27 non accade nulla di rilevante, quando è proprio Lasagna a portare in vantaggio i galletti con un tocco di esterno sinistro su assist di Maita. Al 41 ripartenza dei biancorossi, ma lonnipresente Lasagna viene fermato da Quagliata prima di poter calciare. Tuttavia, è il Catanzaro a trovare il gol del pareggio al 44, con Iemmello che fulmina Radunovic con un gran tiro da fuori area. In pieno recupero, Pereiro semina il panico nellarea calabrese, ma la difesa di Caserta riesce a respingere. È questa lultima emozione della prima frazione: si va al riposo sull1-1.

SECONDO TEMPO: La ripresa si apre con due cambi per Caserta: fuori Pagano e Cassandro, dentro Ilie e Situm. Iemmello ci riprova al minuto 52 direttamente da calcio di punizione, ma Radunovic alza in corner. Ci prova anche Pittarello, ma il suo tentativo termina sull’esterno della rete. Occasione per il Bari al minuto 56, ma Lasagna viene fermato dalla difesa calabrese. Primo cambio per Longo al minuto 58: fuori Gaston Pereiro, dentro Falletti. Si vede finalmente Maggiore al minuto 64 con un tiro ‘telefonato’ che Pigliacelli para senza patemi. La compagine giallorossa trova la rete del sorpasso al minuto 69 con Bonini che insacca di testa, anticipando Maita; dubbi per un contatto precedente tra Vicari e Scognamillo. Il Catanzaro è vicino al tris con Iemmello, ma Radunovic è bravissimo e sventa in angolo. La formazione biancorossa trova il pareggio al minuto 78 con un’invenzione di Favasuli che fulmina Pigliacelli con un diagonale. Altro cambio per i galletti al minuto 80: dentro Favilli, fuori Lasagna. Ma il Catanzaro ribalta subito con l’ex Quagliata che scaraventa in rete un grande assist di Ilie al minuto 83. Escono Maggiore e Maita al minuto 87 per far posto a Bonfanti e Oliveri. Biasci potrebbe chiuderla al minuto 91, ma Radunovic dice di ‘no’. Il Bari è vivo e trova la rete del clamoroso 3-3 con Favilli, abile a controllare e superare Pigliacelli su prezioso assist di Bonfanti. Il Catanzaro è vicino al quarto gol con Ilie che colpisce direttamente la traversa su corner. È l’ultima emozione del match: Catanzaro-Bari edizione 2024/25 è storia. Allo stadio ‘Ceravolo’ termina 3-3.

PAGELLE: Lasagna, spina nel fianco costante. Maggiore non pervenuto

Radunovic 7, Pucino 5, Vicari 5, Obaretin 5,5, Favasuli 6,5, Maggiore 5 (87′ Oliveri sv), Benali 5,5, Maita 5,5 ( 87′ Bonfanti 6,5), Dorval 5,5, Pereiro 6 (58′ Falletti 5,5), Lasagna 6,5 (80′ Favilli 7)

Longo 6

TABELLINO

Risultato finale: 3 – 3

Marcatori: 27′ Lasagna 44′ Iemmello 69′ Bonini 78′ Favasuli

Ammoniti: Radunovic

Espulsi: nessuno

Tiri in porta: 6-4

Possesso palla: 60% 40%

Angoli: 11 – 3

FORMAZIONI INIZIALI:

CATANZARO: Pigliacelli, Quagliata, Bonini, Iemmello (c), Petriccione, Scognamillo, Pompetti, Brighenti, Pagano, Cassandro, Pittarello

Panchina: Gelmi, Borrelli, Compagnon, Ilie, Biasci, Seck, Buso, Maiolo, Coulibaly, Corradi, Situm, Paura

BARI: Radunovic, Pucino, Vicari (c), Obaretin, Favasuli, Maggiore, Benali, Maita, Dorval, Pereiro, Lasagna

Panchina: Pissardo, Mantovani, Oliveri, Novakovich, Bellomo, Bonfanti, Tripaldelli, Maiello, Falletti, Simic, Saco, Favilli

SQUADRA ARBITRALE:

Arbitro: Antonio Giua della sezione di Olbia. Assistenti: Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Matteo Pressato della sezione di Latina. Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo della sezione di Frattamaggiore. VAR: Federico Dionisi (LAquila), coadiuvato dall’ AVAR Antonio Di Martino (Teramo).

Foto Ssc Bari