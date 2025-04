Bari, ancora degrado nel parco Maugeri: “Nessuno interviene”

Reti divelte, assenza di spazi per lo sport all’aperto e degrado tra fontanelle inutilizzabili, pozzetti aperti e molto altro ancora. Non si placano le polemiche in merito al parco Maugeri, in corso Mazzini. Diverse le denunce che già c’erano state in passato, anche da parte del consigliere del Municipio 1, Luca Bratta, in seguito a un sopralluogo effettuato a inizio marzo. Oggi sembra che la situazione non sia cambiata, anzi, ad aggravare la situazione ci sono altre questioni che preoccupano i cittadini.

“Fanno le cose e poi le lasciano in stato di abbandono – ha spiegato un cittadino – a parte essere sempre lasciato allo stato brado, la recinzione di divisione tra le due aree tra cani piccoli e grandi instabile, ma anche troppo fragile perché i cani grandi con una zampata la buttano per terra. Ci vorrebbe un divisorio di protezione un po’ più resistente. Molte signore con cani piccoli si lamentano perché hanno paura in quanto c’è il rischio che i cani grandi possano rompere la recinzione invadendo la zona riservata ai cani piccoli. Già spesso i cani si azzuffano. Poi c’è anche la questione dei ragazzini che non avendo un’area dedicata loro, magari con un campetto sportivo all’aperto, giocano nella zona dell’anfiteatro. Non hanno pensato di creare un’area dedicata allo sport? Magari anche recintata.Così si rischiano di rovinare le altre poche cose buone che abbiamo. Nessuno interviene, finito già nel dimenticatoio dopo le grandi inaugurazioni”, conclude. Non si tratta di un caso isolato, più volte sono state denunciate situazioni relative al parco Maugeri. Tra le altre cose preoccupa anche l’assenza di sicurezza e la questione dei servizi igienici, mai realizzati.