Bari e Missanello legate da Aqp e San Nicola, al via gemellaggio

Unite dalla devozione per San Nicola, ma non solo. È stato sottoscritto questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, il gemellaggio tra le città di Bari e Missanello (provincia di Potenza), legate dalla comune devozione per San Nicola, patrono di entrambe le comunità. I due Comuni, inoltre, condividono il servizio offerto dall’impianto di potabilizzazione del Pertusillo di Acquedotto Pugliese, realizzato proprio nel Comune potentino e finalizzato a integrare le disponibilità idriche delle popolazioni pugliesi, tra cui quella di Bari. A siglare l’accordo, alla presenza della direttrice generale di Aqp Francesca Portincasa, sono stati i sindaci di Bari e Missanello.

“San Nicola, l’acqua e l’ulivo sono i simboli del nostro sentire comune, oggi sancito dalla firma del gemellaggio, reso possibile grazie al tramite dell’Acquedotto Pugliese – ha spiegato il sindaco di Bari -. A Missanello siamo legati per il culto nicolaiano, e del resto negli ultimi anni come città di Bari abbiamo sottoscritto tanti gemellaggi con chi condivide con noi la devozione per San Nicola. Missanello, in particolare, ospita il più grande potabilizzatore d’Italia meridionale, da cui parte l’acqua che arriva in tutta la Puglia e nella nostra città. Il suo territorio è ricco di alberi d’ulivo, simbolo, anche questo comune, di una unione nel segno della pace. Bari è da sempre attenta alla salvaguardia dei piccoli Comuni, la cui esistenza è utilissima a evitare lo spopolamento delle aree interne, ed è presidio di tutela del territorio e della sua manutenzione, ordinaria e straordinaria. La nostra città è vicina ai piccoli Comuni, per costruire un percorso di crescita condivisa, eliminando le gerarchie territoriali”.

“Oggi siamo fieri e orgogliosi del traguardo raggiunto, perché uno dei Comuni più piccoli d’Italia, con 470 abitanti, sottoscrive un gemellaggio con la nona città più grande del Paese – ha commentato il sindaco di Missanello -. L’impianto del Pertusillo fornisce acqua anche a Bari e a tutta la Puglia, e questo crea un legame speciale tra i nostri territori, uniti dalla devozione per San Nicola. Missanello, come Bari, celebra San Nicola il 9 maggio, ma quest’anno, in via eccezionale, una nostra delegazione tornerà qui quel giorno: abbiamo perciò spostato la festa al 10 maggio, giornata in cui invitiamo il sindaco e tutti i baresi a venirci a trovare”.

“Tra le motivazioni alla base del gemellaggio tra i Comuni di Bari e Missanello, accanto alla comune devozione per San Nicola, vi è anche il forte legame rappresentato dall’azione di Acquedotto Pugliese – ha dichiarato Francesca Portincasa -. Il territorio di Missanello ospita, infatti, l’impianto di potabilizzazione delle acque provenienti dalla diga del Pertusillo, risorsa idrica fondamentale destinata in larga parte all’approvvigionamento della città e del territorio di Bari. Questo gemellaggio si configura, dunque, come un’ulteriore testimonianza di un legame profondo, non solo culturale e spirituale, ma anche concreto e vitale, tra le due comunità. Un legame che, grazie all’opera di Acquedotto Pugliese, continua a generare benessere e sviluppo condiviso per i cittadini e per i territori coinvolti”.

Con il Patto siglato oggi, i Comuni di Bari e Missanello dichiarano l’istituzione di rapporti fraterni e di gemellaggio. Le due amministrazioni comunali s’impegnano a promuovere iniziative di scambio e collaborazione nei settori della cultura, della religione, dell’istruzione, del turismo, dello sport e dello sviluppo economico. Saranno organizzati eventi, manifestazioni e attività culturali congiunte, per rafforzare la conoscenza reciproca e valorizzare le tradizioni locali e favoriti scambi tra le scuole e le associazioni locali per la realizzazione di progetti educativi e sociali condivisi. Verranno, inoltre, incentivate iniziative legate alla promozione del territorio, attraverso il turismo enogastronomico e culturale. I due Comuni intendono realizzare iniziative congiunte di promozione che leghino luoghi e ricorrenze particolarmente significative per le due città, in particolare la partecipazione alle rispettive festività cittadine dedicate a San Nicola. La cooperazione tra Bari e Missanello si è sviluppata anche grazie al supporto di Acquedotto Pugliese, poiché il Comune di Missanello ospita nel proprio territorio l’impianto di potabilizzazione del Pertusillo, un’infrastruttura strategica per integrare le disponibilità idriche delle popolazioni pugliesi, compresa quella barese.