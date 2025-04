Bari, fiere e mercati nel Municipio 2: al via bando per realizzarli

Fiere e mercati nel Municipio 2. È disponibile sul portale l’avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse alla realizzazione di fiere e mercati sul territorio del Municipio II. La procedura pubblica fa seguito all’approvazione da parte del Consiglio municipale delle linee di indirizzo concernenti la realizzazione di fiere e mercatini sul territorio del Municipio, tra cui, in particolare, mercatini finalizzati a promuovere e vendere prodotti agroalimentari e made in Italy, manufatti artigianali e opere di collezionismo, modernariato e antiquariato, negli spazi pubblici individuati dalla delibera del Consiglio e di seguito elencati: parco 2 Giugno; piazzetta dei Papi; giardino de Bellis; piazzale Lorusso; giardino Princigalli; parco Rossani; viale della Resistenza (area adiacente al supermercato Famila); parco don Tonino Bello; parco Gargasole; parchetto degli Aquiloni; giardino Braille (nei pressi di via Tridente); giardino Morvillo; giardino Emuanela Loi; giardino Damiano Russo; giardino De Luca (fronte ospedale Oncologico); largo Cacucci; giardino viale delle Murge; complanare viale Einaudi, antistante al parco; viale Concilio Vaticano II.

Possono presentare domanda tutti gli operatori iscritti al Registro delle imprese, come richiesto dal “Regolamento di disciplina delle attività commerciali su aree pubbliche”, nonché coloro che in forma individuale o associata sono iscritti o inseriti in albi e ordini professionali. Le fiere e i mercati potranno avere una durata complessiva non superiore a 12 giorni nel corso dell’intero anno 2025; limitatamente al periodo natalizio possono essere organizzate manifestazioni con durata massima dal 6 dicembre al 6 gennaio. I periodi di svolgimento possono essere sia continuativi sia con cadenza periodica: nel numero di giorni si calcolano solo quelli di effettivo esercizio dell’attività di esposizione e vendita, con esclusione dei giorni di installazione di eventuali strutture o quelli di momentanea inattività.

La Direzione del Municipio, accertata la regolarità della documentazione presentata, valuterà la congruità della proposta pervenuta rispetto alle esigenze del territorio. I soggetti interessati dovranno fare pervenire apposita istanza, mediante compilazione del modulo allegato disponibile a questo link, indicando tipologia di evento, luogo, giorni e orari di svolgimento della manifestazione almeno 30 giorni prima, trasmettendo una pec all’indirizzo municipio2.comunebari@pec.rupar.puglia.it non oltre le ore 23:59 del 30.06.2025.

“Pubblichiamo questo avviso, su impulso del Consiglio municipale e in linea con quanto stabilito dal regolamento comunale, con l’obiettivo di rendere sempre più trasparenti e partecipate le procedure che riguardano il nostro territorio – spiega la presidente del Municipio II – grazie alla raccolta di manifestazioni di interesse, potremo rendere ancora più uniformi e inclusive le possibilità che il nostro Municipio offre, portando tutti gli operatori a conoscenza dei luoghi a disposizione per organizzare iniziative di qualità, che valorizzino parchi, piazze e giardini. Nell’avviso abbiamo indicato un elenco di spazi, per darne massima pubblicità, ma non è escluso che gli organizzatori di fiere e mercati saltuari possano indicarcene altri. L’avviso pubblicato vuole essere un esempio di buona pratica di amministrazione del territorio, nel nome della trasparenza e dell’inclusione. La novità permetterà, infine, di fare conoscere ai cittadini per tempo e in modo capillare il calendario degli eventi nei quartieri del Municipio”.

Foto repertorio