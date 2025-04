Regionali in Puglia, Vendola: “Mi batterò sempre”

“A battermi sempre”. Lo ha detto a Bari l’ex governatore della Puglia e fondatore di Sinistra italiana, Nichi Vendola, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se sia fondata l’ipotesi di una sua candidatura per le prossime regionali pugliesi. Vendola ha inoltre fatto un appello: “Dico al centrosinistra che non dobbiamo accontentarci mai, ma dobbiamo essere esigenti. Combattiamo contro una destra che, dal punto di vista ambientale, rappresenta una minaccia per la vita dei cittadini. E’ una destra negazionista del cambiamento climatico, che ha portato l’anti scienza al governo del mondo”.

Per questo, ha concluso, “non dobbiamo mai pensare che la capacità di mettere al centro la tutela e protezione del territorio sia solo retorica o una cartolina illustrata, è una

politica impegnativa e seria”.