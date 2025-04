Troppe interruzioni sui binari, l’appello di Fi: “Spostate il Cara”

“Spostare il Cara in una delle tante caserme dismesse e far cessare le continue interruzioni delle linee ferroviarie a opera degli utenti del CARA”. È questa la richiesta dei gruppi consiliari di FI al Prefetto di Bari, inoltrata in questi giorni con una nota formale.

“Riteniamo inaccettabile” ha dichiarato il capogruppo consiliare Giuseppe Carrieri “che quasi ogni giorno il traffico ferroviario a nord di Bari sia sospeso a causa della presenza di migranti sui binari. È un fenomeno che si ripete ormai da tempo, che la Prefettura, tramite le forze dell’ordine, ha il dovere di impedire e che incredibilmente, invece, pare quasi essere tollerato. Peraltro il CARA da sempre crea molti problemi nella zona aeroportuale, per cui chiediamo che la Prefettura individui una delle tante (troppe) caserme dismesse dove riallocare la struttura. L’ultima cosa che deve fare chi ha responsabilità istituzionali e prendere solo atto delle problematiche d’ordine pubblico e non risolverle. Soprattutto quando si tratta di questioni che con un minimo di serio impegno possono essere senz’altro definite. La Città (Metropolitana) di Bari non merita che accadano queste cose da far west!”