Aumentano i ‘no’ a donazione degli organi in carta identità

Sono in crescita i ‘no’ degli italiani alla donazione di organi e tessuti registrati al momento del rinnovo della Carta d’identità elettronica (Cie), mentre continuano a prevalere i ‘sì’. Dal 1/o gennaio al 31 marzo, infatti, le opposizioni alla donazione sono salite del 3,4% rispetto al 2024, mentre le astensioni sono calate dello 0,6%. Su circa 950mila dichiarazioni, in 380mila (39,7%) hanno scelto di opporsi al prelievo degli organi dopo la morte, mentre 570mila (60,3%) hanno dato il proprio consenso. I dati emergono dal report del Centro nazionale trapianti (Cnt) diffuso in vista della Giornata della donazione dell’11 aprile.