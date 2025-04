Bari, l’Orchestra dedica il concerto ai vigili del fuoco

Stamattina nella cornice del Teatro Piccinni si è tenuta la prima tappa del programma “Qui, Bari. Storia di resistenza ed impegno civile” nell’ambito del “progetto scuole” un ciclo di concerti dedicati agli studenti di ogni ordine e grado promossi dall’ Orchestra sinfonica della Città metropolitana”. Presente in platea insieme a circa 400 studenti anche la Comandante dei Vigili del Fuoco di Bari Rosa D’Eliseo invitata dal sindaco di Bari Vito Leccese che ha dedicato questo appuntamento ai Vigili del Fuoco di Bari protagonisti dell’intervento in via De Amicis. La Comandante ha salutato i presenti e i due ispettori dei Vigili del Fuoco accanto a lei che hanno coordinato le squadre nelle operazioni di ricerca e non ha perso l’occasione di ricordare che il lavoro del Vigile del Fuoco è un lavoro di squadra proprio come quello di un’orchestra sinfonica.